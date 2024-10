Da stamattina è chiuso il ponte tra Coggiola e Portula all'altezza dell'ex stabilimento Bozzalla.

Già in passato la struttura aveva avuto problemi e si era in attesa che partissero i lavori di consolidamento. Le amministrazioni comunali di Coggiola e Portula d'accordo hanno proceduto alla chiusura tenendo conto dell'allerta meteo e del livello del Sessera. Ancora non si sa quando si potrà riaprire il collegamento.