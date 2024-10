Maltempo, caduta alberi: a Salussola è interrotta via Zimone

Il maltempo ha colpito anche a Salussola dove oggi, venerdì 18 ottobre, in via Zimone è stata interrotta la viabilità per la caduta di alberi e di una linea telefonica.

“Per frazione Prelle – dice il sindaco Manuela Chioda - è possibile percorrere via Vilalardi e via Gianinetto. Ci stiamo adoperando per risolvere il problema al più presto possibile”.