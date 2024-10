Interventi in corso anche a Biella per alberi finiti sulla strada a causa delle intense piogge di queste ore.

Da poco meno di un'ora è stata rimessa in sicurezza via Arduzzi, la strada parallela di via Santuario per Oropa, per una pianta sulla carreggiata. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.