È stato trasportato in ospedale l'uomo di 71 anni che, nella prima mattinata di oggi, 18 ottobre, è stato investito da un mezzo in transito. È successo in via XXV Aprile, a Cossato.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco di Cossato e i sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma è stato caricato cosciente sull'ambulanza.