Caldaie Ferroli: storia, caratteristiche e vantaggi

Sapete quanto dura in media una caldaia? Dipende certamente dal modello e dalla tipologia, ma si va mediamente dai dieci ai vent’anni. Per chi ha un’abitazione di proprietà, quindi, arriva sempre il momento di dover effettuare la sostituzione, cosa che è bene preventivare con un congruo anticipo sia per motivi economici sia nell’ottica di preservare il comfort dell’immobile e la serenità di chi lo vive.

Orientarsi nella scelta può non essere semplice, complici le molteplici opzioni disponibili in commercio. L’importante è affidarsi a rivenditori specializzati, presenti anche online, e scegliere i modelli messi in campo da realtà dalla comprovata esperienza. Le caldaie Ferroli rappresentano una delle soluzioni top di gamma e vengono realizzate persino nella versione a condensazione, tra le più consigliate dagli addetti ai lavori in virtù degli standard superiori in termini di efficientamento e risparmio energetico.

Caldaie Ferroli, dagli anni Cinquanta sinonimo di qualità ed esperienza

Le caldaie Ferroli vengono realizzate a partire dagli anni Cinquanta, quando l’azienda viene fondata a San Bonifacio: un piccolo paese del Veneto, situato a Est della città di Verona. Siamo negli anni del Boom Economico e l’impresa parte subito forte, un po’ come il rock and roll che arriva nelle case degli italiani tramite la televisione.

Nel giro di pochissimi anni Ferroli si afferma nel settore delle caldaie industriali e residenziali. I suoi prodotti rispettano gli standard moderni del risparmio e dell’efficientamento energetico, risultando idonei per accedere a diversi bonus fiscali, compresi gli incentivi al 50% e al 65%.

Questi sostegni sono stati pensati per rendere più efficiente la struttura abitativa, che acquisisce così benefici in termini di benessere, sostenibilità e persino di miglioramento del proprio valore in caso di rivendita. Motivo per cui cambiare la caldaia può rivelarsi anche una scelta, non solo una necessità.

Caldaie Ferroli: il valore aggiunto dei modelli a condensazione

Le caldaie più performanti della modernità, proposte anche da Ferroli, sono certamente quelle a condensazione. Si tratta di soluzioni di ultima generazione e che presentano un valore aggiunto particolare rispetto a quelle tradizionali.

Sono infatti dotate di un meccanismo innovativo che sfrutta i vapori e i gas di scarico dell’acqua dell’impianto di riscaldamento - normalmente dispersi - per generare ulteriore calore e ottimizzando il combustibile, facendo leva su pratiche di riuso.

Parliamo, perciò, di modelli che funzionano sì con combustibili fossili, i quali vengono però sfruttati pienamente per la produzione di energia, a fronte di un impatto decisamente minore sull’ambiente. Un parametro che viene migliorato ulteriormente nel momento in cui si predispone in aggiunta un impianto fotovoltaico, compatibile con il sistema.

Le Caldaie Ferroli si distinguono prima di tutto per la versatilità, complice l’ampia gamma di soluzioni disponibili, in grado di venire incontro alle specifiche di installazione che possono subentrare così come alle esigenze di altro tipo che può presentare chi vive l’abitazione.

Sono disponibili sia con sistema a gas che a GPL, offrendo buone prestazioni combinate a materiali di qualità: elementi che ne garantiscono una durata importante nel tempo. Si rivelano, quindi, il perfetto connubio tra innovazione, sostenibilità e comfort abitativo, un aspetto quest’ultimo influenzato positivamente anche dalla semplicità d’uso, risultando all’altezza della storia del brand.