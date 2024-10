Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 18, 19 e 20 ottobre

Venerdì 18 Ottobre

- Biella, Palazzo Ferrero Erasmus day ore 14,30

- Ronco, alle 21 Incontro con la scrittrice Monica Gasparini e presentazione del romanzo "Parole Bianche" alla proloco

- Biella, Padre Brevi una riflessione con Danilo Craveja

- Biella, alle ore 21.00, nell’auditorium di Città studi, ci sarà un nuovo concerto benefico del progetto “la staffetta della generosità biellese” a favore dell’alta tecnologia per l’ospedale di Biella

- Mongrando, Festa della Birra

- Biella, Biblioteca presentazione libro "La visione di Trump", Germano Dottori

Sabato 19 Ottobre

- Candelo, ore 16.45, SALA AFFRESCHI P.C. Robiolio presso Le Rosminiane presentazione libro Urbex- Nuovo libro di Katiuscia De Pieri Villa Olga e Villa Pozzo

- Piverone, Festa d'La Castigna, cena e concerto Filarmonica Ciglianese

- Biella, Crono Trail Burcina ore 14,30

- Biella, Mercatino d'Autunno, in via Serralunga Let Eat Bi dalle 15,30 alle 18, in caso di brutto tempo verrà rimandato a data da destinarsi

- Roppolo, alle 21 ci sarà un Concerto d'Organo presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo al Castello.

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Shampoo Solido e Balsamo Labbra al chiostro delle illusioni

- Biella, “LIBERAlaMENTE” un'iniziativa di CNA Impresa Donna Biella dalle 15 alle 18

- Netro, alle 18, il Comune di Netro in collaborazione con la Fondazione Olly, l’Oratorio e la Pro Loco organizzano un incontro rivolto a genitori ed educatori con la giornalista /scrittrice e docente Stefania Garassini esperta di social media

- Masserano, Palazzo De Principi, presentazione libro Fotomodella di Elisabetta Valentini

- Viverone, biblioteca si parla di palafitte ore 17

- Mongrando, Festa della Birra

- Ponderano, Ponderano incontra Dogliani concerto gemellaggio con la filarmonica

- Mosso, Valdilana, XIV Festival Incontri culturali, ore 16,30 Palazzo Affreschi

- Biella, alle 21, sempre in San Filippo, concerto vocale e strumentale dell’Ensemble “Duo Nodus Cordarum”, con Lala Marelli, voce soprano e interprete al violoncello, mentre alla chitarra esegue Edoardo Tritto. Musiche di F. Schubert, G. Faurè, G. Weber, F. P. Tosti.

- Cavaglià, in memoria di Chiara Secco serata ore 17 a polivalente

- Castelletto Cervo, La festa delle zucche dalle 14,30 al polivalente festa a tema Halloween

- Oropa, Foliage a Oropa: la passeggiata dei Preti dalle 15. Ritrovo alle ore 14.45 alla Basilica Superiore. Durata: circa 1 ora e 30 minuti

- Lessona, alle ore 21:00, presso il “Cine Teatro Italia” di Lessona, andrà in scena “Voci del Tempo, GRAZIA

- Valdilana, spettacolo da non perdere al Cinema Teatro Comunale Giletti di Ponzone

Domenica 20 Ottobre

- Piverone, Festa d'La Castigna, santa Messa, 11,30 sfilata gruppo folcloristico Piverone, stand gastronomico, ore 14 castagnata e degustazione vini, sfilata vari gruppi ore 14,30, ore 16 bando. Ore 14 aperture mostre

- Vaglio, pomeriggio in allegria con il gruppo Manghin e Manghina di Galliate, Festa d'larbu e dai castegni, dalle 14,, e dalle 15 gruppo Folk

- Mosso, Valdilana, XIV Festival Incontri culturali, ore 16,30 Palazzo Affreschi

- Biella Chiavazza, A pe par Ciavasa

- Mongrando, Festa della Birra

- Lessona, 16,30 spettacolo a teatro

- Sant'eurosia, Sagra della castagna, 10.30 mercato degli Hobbisti, dalle 14 Castagnata per tutti

- Muzzano, tradizionale castagnata centro incontri via Rivetti ore 14,30

- Candelo, pellegrinaggio a Oropa partenza ore 4, ore 10 ritrovo basilica antica

- Foliage della Bessa

- Tollegno, Lana Boschi e lavatoi, partenza 9,30

- L'Associazione Custodiamo la Valsessera ha organizzato insieme a "CONFLUENZA" una passeggiata per conoscere i luoghi dove il CBBBV intende realizzare la nuova diga sul torrente Sessera

- Oropa, visita guidata al Santuario

- Salussola, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Oropa, dalle 10, Castagnata del Santuario di Oropa

- Oropa, FOLIAGE: i colori dell'autunno nel biellese

MOSTRE

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Biella, (s)Confini - Mostra personale di Emmanuela Zavattaro,28 settembre - 27 ottobre 2024 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14).Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione fino al 3 novembre