Foliage a Oropa, visite guidate e castagnata nei colori dell'autunno

L'autunno è arrivato, e con esso lo spettacolo naturale dei colori del foliage che avvolge il Santuario di Oropa e la sua valle in una suggestiva cornice dai toni rossi, arancioni e dorati. Il momento giusto per scoprire il patrimonio storico e naturalistico della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa e i sapori del territorio, come le tradizionali caldarroste e la polenta concia.

Sabato 19 ottobre alle ore 15, sarà possibile partecipare a una visita guidata lungo la suggestiva Passeggiata dei Preti di Oropa, un percorso panoramico immerso nella natura, reso ancora più affascinante dai colori del foliage autunnale. Questo appuntamento permetterà di vivere un’esperienza di grande bellezza, tra storia, natura e panorami mozzafiato. La Passeggiata dei Preti, o Viale della Rimembranza, è un facile sentiero che si snoda tra il Santuario di Oropa e i boschi circostanti, utilizzato un tempo dai sacerdoti per momenti di meditazione e preghiera. Oggi, è una delle passeggiate più amate dagli escursionisti e dai visitatori che desiderano godersi la tranquillità del paesaggio circostante.

Lungo il cammino, si possono ammirare scorci unici sulla vallata, sul Santuario e sulle montagne che lo abbracciano. Durante la visita, una guida esperta illustrerà la storia e le curiosità legate a questo affascinante percorso, arricchendo la passeggiata di racconti e approfondimenti su Oropa e i suoi dintorni. Ma sarà la natura a regalare lo spettacolo migliore: in ottobre, gli alberi lungo il percorso creano una cornice naturale spettacolare, con foglie che assumono tonalità vibranti di rosso, arancione, giallo e oro.

L’Associazione Agro Montis organizza domenica 20 ottobre 2024 la castagnata e il mercatino degli hobbisti in occasione del foliage autunnale. Con l’autunno, le foglie si tingono di colori straordinari e le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio: la stagione ideale per scoprire la natura e i sapori del territorio e per effettuare delle magnifiche passeggiate in occasione del foliage in valle Oropa. Per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura di Oropa, da non perdere la visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Il ritrovo è alle ore 11 ai cancelli. Un’occasione per scoprire la storia di questo luogo sacro, per ammirare le sue opere d’arte e per immergersi nella sua suggestiva atmosfera. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, inizierà la distribuzione delle caldarroste e del vin brulé davanti ai cancelli del Santuario.