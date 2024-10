Presentato "Candelochescrive": sabato 19 ottobre l'opera di katiuscia De Pieri.

Nel giugno 2022, Katiuscia De Pieri, insieme al suo team Urbex composto da valide collaboratrici, ha inaugurato a Candelo il progetto Candelochescrive con il libro “DARÈ CÀ”. Sabato 19 ottobre 2024, sempre a Candelo, presenterà la sua nuova opera di esploratrice urbana e scrittrice, con testi e fotografie a sua firma.

Nel nuovo libro racconta un viaggio storico e itinerante da Ronco Biellese a Candelo, patrocinato dai Comuni di Ronco e Candelo e dalle loro biblioteche, in collaborazione con l'associazione culturale CDR. Le protagoniste sono due dimore illustri: Villa Pozzo a Candelo e Villa Olga a Ronco Biellese, collegate da vicende familiari. La prima è la villa del senatore Marco Pozzo, mentre la seconda fu la residenza di Olga Boggio, vedova Rosazza, seconda moglie del senatore.

Villa Olga è stata sviluppata dal Comune di Ronco il 29 luglio 2021, sotto l'amministrazione di Carla Moglia, con l'obiettivo di recuperarla e renderla un luogo di iniziativa per la comunità. Villa Pozzo, invece, è un gioiello architettonico in piazza Castello, noto per le sue sale affrescate e lo studio del senatore, figura di spicco del Regno d'Italia.

Le immagini catturate da Katiuscia rivelano l'anima di queste dimore storiche, trasmettendo emozioni profonde. Grazie alla sua passione per il territorio continua a condividere attraverso reportage e pubblicazioni ciò che spesso sfugge agli occhi dei più. Il libro include anche contributi di Carla Moglia e Mariella Biollino, presidente dell'associazione CDR di Candelo.

Il progetto Urbex, oltre a conservare memoria storica e architettonica, mira a valorizzare questi edifici prima che il tempo e l'incuria li cancellino.