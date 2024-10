Biella, lunghe code in via Ogliaro per un incidente

Attenzione lungo via Ogliaro a Biella: in questo momento oggi giovedì 17 ottobre, si sono formate lunghe code e rallentamenti per via di un incidente nella strada che collega Biella con la Valle Cervo.

Sul posto è arrivato il 118 per soccorrere il conducente di un mezzo.

Seguiranno aggiornamenti.