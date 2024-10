Il bando di beneficenza è stato uno dei momenti che hanno animato lo scorso week end della festa patronale di San Sulpizio a Borriana.

Tutta la comunità si è riunita per celebrare un evento tradizionale: dalla sfilata storica e folcloristica a momenti di poesia in musica, per giungere al banco di beneficenza. Il primo premio, un bellissimo televisore, è stato vinto da Martina Iapichino e Michele Massaro.