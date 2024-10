Il Dr.Franco Ferrero riconfermato Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Biella

A seguito delle elezioni dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Biella tenutesi in data 6-7 ottobre e’ stato riconfermato Presidente il Dr. Franco Ferrero per il quadriennio 2025-2028.

Ad affiancarlo come vice Presidente dell’Ordine il dr.Franco Motta odontoiatra ,il dr.Antonio Morra nella carica di Segretario, il dr.Giancarlo Motta nella carica di Tesoriere.

Gli altri componenti il Consiglio Direttivo il dr.Di Bella Sergio,la dr.ssa Folino Alessandra, il dr. Forliti Enzo, il dr.Jon Gabriele (odontoiatra) la dr.ssa Paggioro Alessandra,la Dr.ssa Nelva Anna, il dr.Tiepolo Roberto.

Per l’Albo odontoiatri sono stati eletti oltre al dr.Motta Franco e al dr.Jon Gabriele che entrano di diritto nel Consiglio Direttivo il dr. Carrer Mauro,il dr. Maffei Carlo,il dr.Motta Francesco Maria.

Per Collegio dei revisori dei Conti sono stati eletti

La dr.ssa Pastorello Pamela e la dr.ssa Petri Marta.

Il componente supplente e’ il dr.Giordanetti Stefano

Il dr. Ferrero dichiara “Per me e’ un onore rappresentare i medici e gli odontoiatri biellesi . Il risultato ottenuto è tuttavia solo un punto di partenza per proseguire l’impegno già tracciato. Ci aspettano momenti duri per il sistema sanitario e Noi cercheremo, come sempre, di fare la nostra parte; Da oggi infatti ricomincia il lavoro a supporto e tutela di tutti i medici, ospedalieri, medici convenzionati ,libero-professionisti e di tutti gli odontoiatri biellesi e tutto ciò esclusivamente in funzione del servizio pubblico ai cittadini. Mi impegnerò personalmente insieme ai colleghi Consiglieri a perseguire gli obiettivi programmati a partire dal contrasto alla violenza contro i medici, che è la grande emergenza del momento e a garantire alla cittadinanza un’informazione puntuale e attendibile in tema di salute. Per questo motivo il prossimo anno vorrei far nascere , con l’aiuto di tutti gli iscritti all’Ordine, Lo Sportello per il Cittadino per offrire un servizio, aperto a tutti, che fornisca informazioni qualificate in campo sanitario e per informare il cittadino su fatti inerenti l’assistenza sanitaria o semplicemente per mettersi all'ascolto di chi vorrà comunicare con noi.

L’obiettivo sarà quello di creare un luogo di incontro in cui possono essere analizzate le aspettative dei cittadini valutandole caso per caso, contribuendo alla riduzione della conflittualità .Proporre un momento di ascolto e di riflessione che ci auguriamo possa creare le premesse per un nuovo patto con la popolazione che chiede, con ragione, cure accessibili ed efficaci in ambienti sicuri e controllati.

Un patto con la popolazione dovuto da una categoria, la Nostra, che ha tra i principi fondanti la tutela e la salute dei cittadini.”