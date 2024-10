Pietro Micca, due medaglie per la ritmica

Un weekend piuttosto caldo per Pietro Micca, impegnata in gara sia nella sezione di artistica che in quella di ritmica. Le ragazze dei piccoli attrezzi si sono espresse al loro meglio nella terza prova regionale di livello LD ed LE a Chivasso portando a casa risultati soddisfacenti per tutto il team di allenatrici.

Sabato 12 sono scese in pedana le ragazze LE dove, nella categoria junior 3 Pietro Micca ha schierato due ginnaste: Vittoria Arcuno, presenta palla e clavette terminando al sesto posto, mentre Vittoria Fenzi, all’esordio su questo livello, porta l’esercizio a cerchio e clavette terminando settima. Prima uscita in LE anche per Matilde Barbera che termina ottava con i suoi esercizi a cerchio e palla. Conquista la medaglia d’oro in categoria allieve 3 Elisabetta Micheletti, che alla sua prima volta nel livello presenta un ottimo lavoro a corpo libero, cerchio e clavette.

Domenica 13 sono scese in pedana le ginnaste LD dove Vittoria Pecollo giunge quindicesima presentando palla e cerchio; stessi attrezzi per Bianca Vezzoli che in categoria allieve 4 termina nona con due buone esecuzioni. Infine la piccola Sara Caldera, allieva 1, gareggia al corpo libero e al cerchio mettendosi al collo una splendida medaglia d’argento.