Ginnastica Lamarmora, terzo gradino del podio per Beatrice Frassà

Domenica 13 ottobre, nell'accogliente cornice del palazzetto dello sport di Chivasso, si è svolta la terza prova del Campionato Regionale Silver categoria LD di Ginnastica Ritmica. A difendere i colori della società Ginnastica Lamarmora è scesa in campo Beatrice Frassà, che ha gareggiato nella categoria Senior 1, presentando i suoi due migliori esercizi, uno con il cerchio ed uno con le clavette.

Dotata di grandi capacità espressive e di una eleganza naturale e personale, ha conquistato pubblico e giuria, ha migliorato la sua prestazione stagionale di parecchi decimi di punto ed anche il suo risultato finale. Grazie alla sua ottima prova, Beatrice, pur con esecuzioni non impeccabili, è riuscita a conquistare in entrambi gli attrezzi il secondo punteggio. In classifica generale è invece giunta terza, alle spalle della vincitrice Duo Elisa della Società Sport giocando e di Frijia Sofia del Centro Sportivo di Pianezze.

Salire meritatamente sul terzo gradino del podio le ha permesso di coronare un suo grande sogno, e di ripagare l' abnegazione e lo spirito di sacrificio non comuni, con i quali lei e la sua famiglia affrontano l'impegno degli allenamenti quotidiani, tenuto anche conto del fatto che risiedono ad Ivrea. Molto soddisfatte anche le sue allenatrici, Gianna Cagliano, (ieri impegnata in qualità di Presidente di Giuria), Silvia Bozzonetti, Monica Gelati e la coreografa Alessandra Ceccato.

Tra 15 giorni sarà invece l' occasione di scendere in campo individualmente per Maddalena Calcagno, che esordirà nel Campionato Regionale Silver LB, ove si esibirà con 2 esercizi nuovi, uno a corpo libero ed uno con la palla. A lei auguriamo di riuscire nei prossimi giorni a rifinire il suo programma in modo da poter affrontare la competizione nel migliore dei modi. Un pensiero e soprattutto un augurio, va anche a Caterina Santangelo, Anna Baiolini ed Elena Ianni, compagne di Bea e Maddy, che purtroppo non potranno gareggiare in questo periodo autunnale, in quanto sono attualmente un po' in ritardo con la preparazione a causa di leggeri, ma persistenti infortuni.