TeamVolley, esordisce il settore giovanile: “I risultati sono positivi” FOTO

Procede la stagione di TeamVolley e con gli altri esordisce anche il settore giovanile; nella Prima Divisione, fino all’Under 14, i risultati sono positivi.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST - 1a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato 3-0

(25-23/25-8/25-17)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 6, Cavaliere 11, Scoleri 8, Sola 16, Cena, Gariazzo ne, Damo 4, Nazzi 1, Fontana 9, Paniccia 1, Barengo ne, Guzzo (L1), De Ruvo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Il commento del libero Rebecca GUZZO: «La prima giornata di campionato è andata bene, siamo tutti molto soddisfatti e contenti. La squadra era tranquilla, già durante il riscaldamento pre-partita: eravamo semplicemente cariche e desiderose di dimostrare in campo quanto ci siamo allenate nelle scorse settimane, fin dalla preparazione estiva. L’unico calo nella prestazione è arrivato nel finale del primo set, ma siamo state brave a reagire di squadra per tenerlo nelle nostre mani. Adesso torniamo in palestra ancora più motivate, ci alleneremo con impegno per arrivare alla trasferta di venerdì a Tollegno nella forma migliore».

UNDER16

Under16 TST Girone E - 1a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Asd Volley Bellinzago 3-2

(21-25/25-21/12-25/25-22/15-11)

Coach Ivan TURCICH: «Come in tutti gli esordi, si paga sempre un po’ di tensione. Quest’anno la squadra è stata rimescolata, con nuovi innesti ai quali si aggiungono alcuni cambi di ruolo delle giocatrici. Abbiamo avuto alti e bassi durante tutto il match ma stiamo cercando nuovi equilibri, sia a livello individuale che di collettivo. Come ho già detto alle ragazze, è importante l’approccio mentale alla gara: bisogna imparare a non pagare troppo la pressione della pallavolo giocata e a non entrare nel “tunnel dell’errore”. Buona la prima, comunque».

UNDER14

Under14 TST Girone D - 1a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Asd Volley Bellinzago 3-0

(25-10/25-10/25-10)

Coach Marco ALLORTO: «Ci sono sempre tante incognite alla prima giornata di campionato. Siamo pronti? Ci siamo preparati bene? Siamo competitivi? Dopo il match di sabato, alcuni dubbi sono stati parzialmente chiariti. Contro Bellinzago si è messa in luce la crescita corale della squadra, ma anche di alcune individualità in particolari situazioni di gioco. Le giovani avversarie non sono state in grado di impensierirci più di tanto e l’inerzia del match è scivolata a senso unico nella nostra direzione. Portiamo a casa un ottimo risultato e torniamo in palestra con la concentrazione rivolta fin da subito alla partita di sabato prossimo».