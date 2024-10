Maltempo, piante bloccano la strada: interventi a Bioglio e in Valle Elvo (foto di repertorio)

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute sulla strada a causa delle intense piogge di queste ore. I disagi si sono registrati nei comuni di Bioglio, Magnano e Sala Biellese. In tutti i casi, le squadre hanno rimosso gli alberi e rimesso in sicurezza le arterie stradali.