Biella, ruba un'auto per caricare alcuni conoscenti: in manette un 25enne (foto di repertorio)

È stato arrestato per furto, in flagranza di reato, il 25enne di origine straniera che, nei giorni scorsi, ha rubato un'auto. È successo a Biella, in orario serale: stando alle prime ricostruzioni, un uomo aveva lasciato la propria auto nel cortile di casa, con le chiavi inserite nell'abitacolo dal momento che l'avrebbe riutilizzata di lì a poco per una veloce commissione. Tuttavia, al suo ritorno, il mezzo era letteralmente sparito.

In pochi istanti, ha contattato le forze dell'ordine spiegando cosa fosse accaduto e fornendo un'accurata descrizione del veicolo. In meno di un'ora, le Volanti di Polizia sono riuscite a intercettare l'automezzo: alla guida c'era proprio il 25enne che ha subito accostato e, una volta sceso dall'abitacolo, avrebbe spiegato di non essere l'autore del furto.

Una spiegazione ritenuta insoddisfacente dagli agenti che hanno proceduto all'arresto. A bordo erano presenti alcuni conoscenti del guidatore, risultati alla fine estranei ai fatti. Conclusi gli accertamenti di rito, sono scattate le manette nei confronti del giovane mentre l'automezzo è stato restituito al legittimo proprietario.