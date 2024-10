"A me gli occhi" da Ponderano un contributo a sostegno dell'iniziativa

La giunta Locca a Ponderano ha deliberato un contributo di 500,00 euro a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Biella.

In particolare, il contributo è come sostegno delle spese di organizzazione e gestione dell’iniziativa di prevenzione delle malattie oculari, denominata “A me gli occhi”.

L’iniziativa viene svolta presso le scuole, pubbliche e private, di tutti i Comuni della Provincia. I beneficiari sono i bambini di 4 anni che frequentano le scuole dell’infanzia, gli alunni di 6 anni che frequentano le scuole primarie e gli studenti di 11 anni che frequentano la prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Con l’Unità Mobile Oftalmica l’associazione si reca presso tutti i plessi delle predette scuole e, grazie alla collaborazione di una dottoressa/ortottista, vengono effettuati test e controlli gratuiti alla vista.