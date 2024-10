Atap comunica che da domani, giovedì 17 ottobre sulla Linea 599 - Biella Giri Scuole verranno modificate le corse in prosecuzione da Biella S. Paolo stazione come segue:

- Corsa 599.988 GS B in partenza alle 14:08 da Biella via Rosselli ITIS proseguirà con la corsa 340.911 diretta a Piedicavallo

- Corsa 599.956 GS C in partenza alle 14:02 da via Cavour/Roccavilla proseguirà con la corsa 380.913 diretta a Verrone