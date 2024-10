Volatilità del mercato: cosa sapere prima di investire in criptovalute

Negli ultimi tempi le criptovalute sono diventate degli strumenti finanziari oggetto di dibattito. Uno degli aspetti più complessi e di maggiore rilievo, per chi si accosta per la prima volta a questo mondo, riguarda la volatilità del mercato. Ma quali sono i fattori che possono influenzare l’oscillazione dei prezzi? In questa guida cercheremo di fare luce su tutto il necessario da sapere prima di investire in criptovalute e su come ridurre i rischi.

Cos'è la volatilità nel mercato delle criptovalute?

La volatilità è la variazione del prezzo di un bene, in questo caso delle criptovalute, nell’arco di un breve periodo di tempo che viene misurata mediante la frequenza delle oscillazioni e dell’ampiezza. Nell’ambito delle criptovalute, la volatilità è molto forte rispetto altri mercati finanziari, come quello delle valute o delle azioni, in quanto è settore è nuovo e soggetto a dinamiche non ancora del tutto stabili.

L’assenza di una regolamentazione solida, la sensibilità del mercato, la decentralizzazione delle criptovalute sono tutti fattori che insieme possono contribuire alla resa di prezzi molto instabili. In alcuni casi, il cambiamento di una legge oppure un commento di una persona di spicco può provocare delle oscillazioni nel valore della moneta digitale, nel giro di poche ore.

Il numero di investitori istituzionali limitato rispetto ai mercati tradizionali offre maggiori possibilità di oscillazioni dovute a operazioni svolte da investitori con grandi somme di denaro, che possono muovere il mercato drasticamente. Questa volatilità è elevata nelle criptovalute meno stabili, conosciute come “altcoin” che spesso registrano oscillazioni di prezzo ancora più evidenti del prezzo Bitcoin.

Fattori che influenzano la volatilità delle criptovalute

La volatilità del mercato delle criptovalute può essere influenzata da diversi fattori, come:

Domanda e offerta : la legge della domanda e dell'offerta è uno dei motivi principali che guida il prezzo delle criptovalute. Un aumento improvviso della domanda può generare un forte rialzo del prezzo, così come un aumento dell'offerta può provocare una drastica diminuzione;

: la legge della domanda e dell'offerta è uno dei motivi principali che guida il prezzo delle criptovalute. Un aumento improvviso della domanda può generare un forte rialzo del prezzo, così come un aumento dell'offerta può provocare una drastica diminuzione; Regolamentazioni : notizie che riguardano nuove regolamentazioni o divieti su criptovalute possono provocare reazioni immediate del mercato, influenzando la loro volatilità ;

: notizie che riguardano nuove regolamentazioni o divieti su criptovalute possono provocare reazioni immediate del mercato, influenzando la loro ; Media e notizie : le criptovalute sono spesso influenzate dalle notizie di settore e anche dai media;

: le criptovalute sono spesso influenzate dalle notizie di settore e anche dai media; Movimenti di mercato su larga scala: le grandi transazioni da parte di investitori istituzionali possono influire pesantemente sulla volatilità del prezzo dei Bitcoin.

Rischi della volatilità nel trading di criptovalute

Quando si investe in criptovalute, è importante essere consapevoli dei possibili rischi a cui si può andare incontro, a causa della volatilità di queste monete. Questi rischi includono:

Perdita di capitale : forti oscillazioni di prezzo possono provocare notevoli perdite, come nel caso dell’acquisto di criptovalute durante una fase positiva per poi ritrovarsi con un repentino crollo del loro valore. Questo rischio è potenziato dalla tendenza dei mercati delle criptovalute a subire correzioni improvvise. Inoltre, la mancanza di meccanismi di sospensione automatica delle transazioni in caso di movimenti eccessivi può far sì che le perdite si verifichino molto velocemente;

: forti oscillazioni di prezzo possono provocare notevoli perdite, come nel caso dell’acquisto di criptovalute durante una fase positiva per poi ritrovarsi con un repentino crollo del loro valore. Questo rischio è potenziato dalla tendenza dei mercati delle criptovalute a subire correzioni improvvise. Inoltre, la mancanza di meccanismi di sospensione automatica delle transazioni in caso di movimenti eccessivi può far sì che le perdite si verifichino molto velocemente; Movimenti imprevedibili : a differenza di mercati regolamentati da specifiche norme, il mercato delle criptovalute può subire improvvisi cambi di direzione a causa di vari fattori esterni. Anche i trader con esperienza e strategie ben definite possono avere delle difficoltà nel prevedere esattamente come si muoverà il mercato. A differenza delle azioni, non esistono basi economiche solide su cui basare le previsioni;

: a differenza di mercati regolamentati da specifiche norme, il mercato delle criptovalute può subire improvvisi cambi di direzione a causa di vari fattori esterni. Anche i trader con esperienza e strategie ben definite possono avere delle difficoltà nel prevedere esattamente come si muoverà il mercato. A differenza delle azioni, non esistono basi economiche solide su cui basare le previsioni; Mancanza temporanea di liquidità : ci sono casi in cui potrebbe verificarsi una temporanea mancanza di liquidità, rendendo difficile per gli investitori la vendita delle proprie criptovalute senza che questa influisca negativamente sul prezzo di mercato. La scarsità di compratori o venditori in determinati momenti può amplificare le perdite o impedire l'accesso ai guadagni;

: ci sono casi in cui potrebbe verificarsi una temporanea mancanza di liquidità, rendendo difficile per gli investitori la vendita delle proprie criptovalute senza che questa influisca negativamente sul prezzo di mercato. La scarsità di compratori o venditori in determinati momenti può amplificare le perdite o impedire l'accesso ai guadagni; Effetti psicologici: la volatilità non influenza solamente i portafogli finanziari, ma può anche avere un impatto psicologico non indifferente sugli investitori. Le oscillazioni di prezzo rapide e imprevedibili possono suscitare ansia e stress, portando a decisioni dettate dall’impulso come nel caso di vendite affrettate durante una fase di calo o acquisti irrazionali per la paura di perdere una possibile opportunità di guadagno.

Strategie per gestire la volatilità del mercato

Per ridurre i possibili rischi associati alla volatilità del mercato, esistono diverse strategie che gli investitori possono prendere in considerazione. In particolare:

Diversificazione : gli esperti consigliano di non investire tutto il capitale in una singola criptovaluta. Adottare una strategia di diversificazione può aiutare a bilanciare gli eventuali rischi;

: gli esperti consigliano di non investire tutto il capitale in una singola criptovaluta. Adottare una strategia di può aiutare a bilanciare gli eventuali rischi; Stop-loss : l’utilizzo di ordini stop-loss per limitare le perdite sembra essere una tattica comune tra gli investitori. Grazie a questa strategia è possibile uscire automaticamente da una posizione quando il prezzo scende sotto una soglia prestabilita;

: l’utilizzo di ordini stop-loss per limitare le perdite sembra essere una tattica comune tra gli investitori. Grazie a questa strategia è possibile uscire automaticamente da una posizione quando il prezzo scende sotto una soglia prestabilita; Investimento a lungo termine: alcuni investitori scelgono di mantenere le proprie criptovalute per lunghi periodi di tempo, cercando di ignorare le oscillazioni del mercato a breve termine.

La volatilità del mercato, come abbiamo visto, è uno degli aspetti caratteristici delle criptovalute che ogni investitore deve comprendere prima di entrare nel settore. Nonostante rappresenti una fonte di rischio, la volatilità può anche offrire una serie di opportunità per tutti quegli investitori che sono in grado di gestirla in modo efficace. Prima di intraprendere qualsiasi forma di investimento, è consigliabile studiare nei minimi dettagli tutti i movimenti del prezzo Bitcoin e le dinamiche di mercato, così da essere preparati all'eventualità di dover fronteggiare i vari rischi.