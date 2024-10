Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: erogati 234mila euro a sostegno del territorio.

Ammonta a oltre 92 mila euro l’importo complessivo deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nel mese di settembre, nell’ambito del bando “Cultura+” destinato a enti che operano nel settore Arte, attività e beni culturali.

A fronte di progetti del valore complessivo di oltre 420 mila euro la Fondazione ha sostenuto, con contributi massimi di 10 mila euro, i progetti ritenuti più significativi e impattanti.

“Il bando Cultura+ rappresenta un importantissimo sostegno per le iniziative culturali del territorio biellese che la Fondazione supporta con grande impegno e convinzione – commenta il Presidente Michele Colombo – la vitalità di un territorio infatti è data anche dalla quantità e qualità delle iniziative culturali che vi vengono realizzate e da questo punto di vista il Biellese, al di là dei luoghi comuni che lo vorrebbero “spento”, è in realtà ricchissimo di eventi culturali di qualità che sempre più si stanno mettendo in rete anche grazie all’azione della Fondazione”.

Segnaliamo in particolare le seguenti iniziative:

Centro di documentazione "Adriano Massazza Gal" Fondazione ETS - La città del lavoro. 1° Festival di storia del lavoro.

La Fondazione ha sostenuto con un contributo di € 7.000,00 il Centro di documentazione “Adriano Massazza Gal” per la realizzazione della prima edizione del “Festival di storia del lavoro”. Nato per indagare e valorizzare la storia del lavoro nel Biellese il Centro contribuisce a porre il Biellese in una posizione di rilievo nel panorama nazionale per lo studio della storia del lavoro e dell’impresa. Per questo Biella è la “città ideale” per ospitare un Festival di storia del lavoro, articolato in due giornate con sessioni distinte per argomento, pensate per coinvolgere tipologie di pubblico diverse, e dove la narrazione storica tradizionale incontra e si confronta con gli strumenti innovativi. Il Festival, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino, in particolare con il Corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development attivo a Città Studi ed è strutturato in 4 macro ambiti: didattica, narrazione, attualità, conferenza conclusiva.

Grande attenzione è posta al coinvolgimento del mondo delle scuole con sessioni didattiche specifiche, ai divulgatori, agli insegnanti e alla narrazione del lavoro delle donne. Inoltre il Festival potrà essere un’occasione per far conoscere la storia della città anche a eventuali turisti.

“La città del lavoro è il Festival di storia organizzato dal Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella, con la direzione scientifica di Fabrizio Loreto, professore di Storia contemporanea all'Università di Torino. Pensiamo che Biella possa essere una “città ideale” per diventare un punto di riferimento su questi temi. Il 29 e 30 novembre 2024 saranno due giornate aperte a tutti, per parlare di storia da diverse angolazioni - didattica, nuove tecnologie, narrazione, divulgazione - attraverso incontri e laboratori che si svolgeranno in diversi spazi della città, in collaborazione con numerose istituzioni." Dichiara la Direttrice del Centro di Documentazione Barbara Caneparo.





Biella Jazz Club. Jazz on 58.

La Fondazione ha stanziato un contributo di 8.500 euro a favore del Biella Jazz Club per la realizzazione dell’iniziativa "Jazz On 58" che prevede una rassegna di 29 concerti tra ottobre 2024 e aprile 2025, ospitati nella sede storica del club a Palazzo Ferrero, nel cuore del Piazzo di Biella. Si celebra così il 58° anniversario del club promuovendo la musica jazz e coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato.

La programmazione include artisti di fama internazionale e giovani talenti emergenti, offrendo una panoramica completa del panorama jazzistico, spaziando tra diverse sonorità e stili. La maggior parte dei concerti sarà a ingresso gratuito o a pagamento, con un costo accessibile.

L'iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio musicale jazzistico attraverso una programmazione diversificata e di alta qualità, coinvolgere nuove fasce di pubblico, in particolare i giovani, promuovere il territorio biellese come destinazione culturale di rilievo e generare ricadute economiche positive per la comunità locale.

Tra gli artisti principali che si sono esibiti nelle stagioni passate ricordiamo: Peter Erskine e Steve Gadd, due dei più importanti batteristi al mondo, Rossana Casale e il Trio Bobo, Mario Venuti, Treves Blues Band e molti, molti altri. Tra i giovani emergenti, che stanno facendo carriera e si stanno affermando sui più prestigiosi palchi nazionali e internazionali, ne citiamo quattro di origine biellese: il pianista Andrea Manzoni, il bassista Francesco Beccaro, il sassofonista Riccardo Sala e la violinista Anais Drago.

“Jazz on 58" è la cinquattotesima stagione concertistica del Biella Jazz Club che porterà l'associazione biellese verso il sessantennale del 2026.Oltre 40 concerti con i più importanti artisti nazionali e molte stelle internazionali, fanno del Biella Jazz Club un vero e proprio "tempio del jazz" riconosciuto nel mondo. I più grandi artisti, dal 66 ad oggi, sono passati dal palco di Palazzo Ferrero, un vanto per la Città di Biella e per la nostra associazione.” Commenta Max Tempia Presidente del Jazz Club.





Di seguito l’elenco completo dei contributi deliberati:

Bando Cultura+ Seconda scadenza

(TOTALE € 92.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 92.500,00

Arte, attività e beni culturali € 92.500,00

- € 8.500,00 - Comune di Biella – Biella, per l’organizzazione di Nuvolosa – il festival del fumetto a Biella (settima edizione 2024-2025);

- € 8.500,00 - Biella Jazz Club, per l’organizzazione per l’organizzazione di Jazz on 58;

- € 8.500,00 - Apb amici Parkinsoniani Biellesi Odv – Biella, per l’organizzazione di Mano a farfalla (di Parkinson e altre storie);

- € 8.500,00 - Areté ensemble associazione culturale – Giovinazzo (BA), per l’organizzazione di Teatri tascabili 2024/25 la geografia del cuore - festival diffuso per una comunità accogliente e consapevole 2024/25;

- € 7.000,00 - Centro di Documentazione "Adriano Massazza Gal" Fondazione Ets – Biella, per l’organizzazione di La città del lavoro. 1° festival di storia del lavoro;

- € 7.000,00 - Fondazione Egri per la Danza – Torino, per l’organizzazione di Interscambi coreografici 2024/25 - focus Biella: mutazioni;

- € 6.500,00 - Biella Gospel Choir – Biella, per l’organizzazione di Biella chiama gospel 2024 – XIV edizione;

- € 5.500,00 - Fondazione Sella Onlus – Biella, per l’organizzazione di Trame di vita;

- € 5.500,00 - Sonoria Aps-Ets – Biella, per l’organizzazione di Cossato in musica - stagione concertistica invernale - seconda edizione 2024/2025;

- € 5.000,00 - Aps Groove – Vigliano Biellese (BI), per l’organizzazione di Open Mic Biella 2024/25;

- € 5.000,00 - Filodrammatica Lessonese Aps – Lessona (BI), per l’organizzazione della Terza rassegna Elio Clerico Mosina - in teatro si fa ... cultura;

- € 4.500,00 - Coro Noi Cantando – Cossato (BI), per l’organizzazione di 30 anni di coro: Noi cantando & friends;

- € 4.000,00 - Comune di Candelo – Candelo (BI), per l’organizzazione del Festival delle luci al Ricetto;

- € 3.500,00 - Associazione Biellese del Castagno Ij Maron ed l'Arbo – Casapinta (BI), per l’organizzazione di Chiedilo a un castagno - campagna di promozione e adozione culturale del patrimonio castanicolo biellese;

- € 2.000,00 - Proloco di Viverone – Viverone (BI), per l’organizzazione di Natale incantato;

- € 2.000,00 - Orchestra Filarmonica Biellese – Tollegno (BI), per l’organizzazione di La musica classica sempre al centro;

- € 1.000,00 - Associazione Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea – Milano, per l’organizzazione di Impollinazione invernale: l'arte e il suo pubblico, Cina e Italia in dialogo;