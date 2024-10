SPORT |

New Generation Taekwondo, prima gara stagionale al Tuscany Open di Arezzo FOTO

Sabato 12 ottobre ha segnato l'inizio della stagione agonistica per la New Generation Taekwondo. La società ha partecipato con tre atleti alla competizione di combattimento Tuscany Open, svoltasi ad Arezzo, un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di 99 società provenienti da tutta Italia. Gli atleti in gara, Elena Bozzo, Liam Bertoloni e Gabriele Motto, sono stati accompagnati dagli istruttori Stefano e Giorgio Moi. Categorie difficili quelle in cui hanno gareggiato, i tre hanno dimostrato crescita tecnica e maturità sportiva. I risultati: Liam Bertoloni, al debutto nella categoria Senior cinture nere, ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento. Dopo aver vinto due incontri, è stato fermato in finale da un avversario di grande esperienza, perdendo per una manciata di punti. Elena Bozzo, nella categoria Junior cinture rosse, ha ottenuto anche lei un argento, dimostrando grande tenacia contro un'atleta di grande esperienza e di grado superiore, evidenziando notevoli qualità tecniche e tattiche. Gabriele Motto, alla sua seconda competizione nella categoria Senior cinture nere, pur essendo uscito ai quarti di finale, ha mostrato segnali di crescita e determinazione, lasciando intravedere promettenti sviluppi per il futuro. "Tutti gli atleti hanno affrontato sfide impegnative, mostrando un grande spirito sportivo e una continua crescita nelle loro abilità tecniche" hanno commentato con soddisfazione i tecnici. "Questa prima gara è stata un’ottima opportunità di preparazione in vista dei prossimi Campionati Italiani." Oltre alle prossime competizioni interregionali, i tre atleti saranno impegnati in due eventi di grande importanza: Elena Bozzo parteciperà ai Campionati Italiani Junior Cinture Rosse, mentre Liam Bertoloni e Gabriele Motto gareggeranno ai Campionati Italiani Senior Cinture Nere.

c. s. New Generation Taekwondo g. c.