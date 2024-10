A Lessona, fine settimana all'insegna della Festa del "Ciao" FOTO

“CIAO” parola che serve per salutare ma anche per fare amicizia e con l’amicizia fare festa insieme.

E’ con questo spirito che il gruppo parrocchiale EVVIVA di Lessona ha organizzato la tradizionale festa del “CIAO” giunta alla sua 39° edizione; giornata che dà inizio all’anno catechistico e oratoriale.

Sabato 12 alle ore 20,30 il primo incontro con un gioco a squadre in notturna, presso il Circolo parrocchiale. Oltre 40 ragazzi e alcuni genitori hanno rallegrato la serata terminata con una cioccolata calda e tanta allegria.

Domenica mattina verso le ore 4,30 sveglia per gonfiare i palloncini con i colori delle frazioni di Lessona da destinare ai bambini: Arancio per Crosa, Giallo per Capovilla, Blu per Castello, Verde per Ratina e Rosso per Piazza, verso le 8,30 la partenza da Crosa del trenino dell’amicizia, una lunga corda dove i bambini con i propri genitori si aggregavano lungo il tragitto, addobbato con festoni, che li portava in piazza Marconi dove li attendeva Padre Dario per una preghiera introduttiva e lo spettacolo dei lancio dei palloncini, nei quali, ogni bambino aveva legato un biglietto con il proprio recapito ed un pensiero legato a questa festa.

Al termine verso le ore 11 tutti in Chiesa per la celebrazione della S. Messa, celebrata da Padre Dario con la presenza delle catechiste, dei due fedeli chierichetti Gualtiero e Stefano e la cantoria delle famiglie che ha aiutato a pregare con canti dedicati alla festa.

Nel sacrato della Chiesa vendita di torte dove il ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali.

Al pomeriggio verso le 14,30 tutti in campo per dare inizio alle Olimpiadi di oratorio, un gioco a squadre realizzato dagli animatori dove lo scopo era di conquistare più medaglie possibili; il premio: un’ora di movimento sano e gioioso dove ha regnato, non la rivalità, ma l’amicizia e la voglia di stare insieme, con al termine una deliziosa merenda a base di panini, pizzette, patatine e torte offerte dal Circolo parrocchiale.

Verso le 17,30 la chiusura di questi due giorni intensi con il cerchio dell’amicizia attorno al falò con canti e recita del Padrenostro.

E’ stata ancora una volta una vittoria dei nostri giovani che, con il loro impegno, hanno permesso a genitori e figli di vivere una giornata in allegria con il vero spirito dell’oratorio, spirito che dobbiamo credere per evitare che i nostri ragazzi cadano nella trappola del consumismo e nel fare le cose solo per un tornaconto. Sarà una sfida che hanno accolto anche le nostre catechiste che da martedì inizieranno il loro percorso di formazione ai ragazzi delle medie ed elementari per portarli a capire quello che Gesù ci ha insegnato accompagnandoli a ricevere tre Sacramenti molto importanti: la Prima Confessione, la prima Comunione e la Cresima; sarà da parte di tutta la comunità sostenerli e pregare che Dio li aiuti in questo loro servizio.