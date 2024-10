Doppio intervento della Polizia Stradale nei comuni di Salussola e Zubiena. Nel primo caso, due auto si sono scontrate in prossimità dell'incrocio per il Brianco. Dalle prime informazioni raccolte, non si sarebbero registrati feriti.

A Zubiena, invece, una ciclista di 64 anni è finita al Pronto Soccorso, a seguito di uno sinistro con un veicolo. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.