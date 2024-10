Sostegno Piscologico alla Persona, torna a Gaglianico il servizio per la comunità

Anche quest’anno prenderà il via, martedì 29 ottobre, il progetto “Sostegno Psicologico alla Persona” che l’Amministrazione comunale di Gaglianico offrirà gratuitamente a tutti i suoi cittadini dai 18 anni (compiuti) in su.

Obiettivo di questa iniziativa è fornire uno strumento di prevenzione che consenta di migliorare la qualità di vita della persona, aiutandola a riconoscere i propri bisogni, valorizzare le sue potenzialità e incrementare le sue competenze sociali per favorire non soltanto la sua crescita personale ma anche la convivenza all’interno della comunità in cui vive.

Il progetto nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui la persona possa concentrarsi su se stessa e sui propri bisogni riuscendo, attraverso questo esercizio, ad avere uno sguardo differente sulle criticità.

Il progetto “Sostegno Psicologico alla Persona” sarà gratuito e avrà una durata di due mesi. Nello specifico, sarà rivolto a un massimo di 10 cittadini residenti a Gaglianico, con età dai 18 anni in su, che manifesteranno il proprio interesse a partecipare contattando telefonicamente o via mail l’Ufficio comunale dedicato, fissando la data del primo colloquio.

I colloqui, per i quali è garantito il massimo rispetto della privacy, saranno gestiti dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Eleonora Donati, presso la biblioteca del Comune di Gaglianico, sita in via XX Settembre, 10, il martedì e giovedì (9.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00).

Sono previsti un massimo di cinque colloqui per ciascuno, della durata di 45 minuti, le cui prenotazioni saranno gestite direttamente dalla dottoressa (a parte la prima, che dovrà essere prenotata presso il Comune).