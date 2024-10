Alpini, a Pray grande successo per la castagnata (foto dalla pagina Facebook di Comune di Pray)

Con l'arrivo dell'autunno, tornano i classici appuntamenti di stagione. Come la tradizionale castagnata, andata in scena nel weekend nell'abitato di Pianceri, nel comune di Pray. A prepararla le sapienti mani degli Alpini. In tale occasione, si è registrato un grande successo di pubblico.