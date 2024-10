A Oropa una camminata in ricordo di Martino Borrione: il Biellese celebra memoria e la solidarietà FOTO e VIDEO

A Oropa una camminata in ricordo di Martino Borrione: il Biellese celebra memoria e la solidarietà - Servizio di Davide Finatti per newsbiella.it

La conca di Oropa ha accolto questa mattina, domenica 13 ottobre, numerosi partecipanti per una camminata commemorativa in onore di Martino Borrione, ad un anno dalla sua scomparsa. Storico presidente dell'associazione Bi-Nepal, è mancato nel novembre 2023 durante un viaggio in Nepal, paese al quale ha dedicato gran parte della sua vita con progetti solidali, tra cui la costruzione di scuole nelle aree montuose più remote. Figura di riferimento nel mondo dell'alpinismo biellese, Borrione è stato anche membro attivo del Soccorso Alpino e del direttivo del CAI Biella.

L'evento, aperto a tutti, è iniziato con un raduno nel piazzale delle Funivie di Oropa alle ore 8.30, dove i partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi guidati: il giro del laghetto delle Bose, della durata di circa due ore ed un itinerario più impegnativo verso il Rifugio Rosazza, di circa tre. L'iniziativa ha visto la partecipazione di accompagnatori qualificati, affiancati da volontari del Soccorso Alpino, per garantire sicurezza e supporto durante l'escursione.

La moglie di Martino, Laura Randotto, nel corso della giornata ha ringraziato il costante impegno per la memoria del marito e ha ricordato la sua passione per la montagna e per la Conca di Oropa, luogo particolarmente caro e ricco di ricordi.

“Ogni anno vorremmo a mantenere viva la sua memoria – dichiarano gli organizzatori – Grazie a questo appuntamento contribuiremo ai progetti che Martino aveva avviato in Nepal, dove ha lasciato la sua impronta indelebile”. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Bi-Nepal, per sostenere i progetti di sviluppo, partendo dalla scuola che il presidente stesso aveva fondato.

Non solo un momento di ricordo, ma anche un'occasione per promuovere la solidarietà, la passione per la montagna e il legame tra il Biellese e il Nepal, due terre tanto distanti, quanto collaborative.