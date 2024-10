Riascoltati per voi: Prince - Purple Rain (1984)

Trentasettesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi faremo un tuffo negli indimenticabili anni ottanta con un po’ di pop-rock. Nel giugno del 1984, viene infatti pubblicato un album che resterà per sempre nella storia della musica: vi sto parlando del disco iconico di Prince, ”Purple Rain”, colonna sonora dell’omonimo film.

Riascoltare "Purple Rain” nel 2024, è un'esperienza che va oltre alla semplice nostalgia e ai ricordi di chi ha qualche capello grigio in più sulla testa. Con questo sesto album, Prince riesce nell’intento di creare un vero mix esplosivo fatto di rock, di funk, di pop e di gospel. Essi, infatti catturano la vera essenza della “Minneapolis-sound”. Non solo, attraverso la potenza delle sue performance vocali e chitarristiche, unita alla sua abilità di compositore, Prince è riuscito a rendere questo disco un vero capolavoro senza tempo, ogni brano è un viaggio fatto di emozioni e di ricordi.

Ad un primissimo ascolto, forse è un po’ difficile da “digerire”, ma dopo un susseguirsi di “repeat” cercando di prestare maggiore attenzione, si può percepire quanto fosse innovativo questo disco. Per non parlare della produzione: con i suoi arrangiamenti complessi ed un uso innovativo degli strumenti, riesce a rendere "Purple Rain" un'opera non solo musicale, ma anche teatrale e cinematografica. Riascoltarlo ai giorni d’oggi è una grande opportunità per apprezzare non solo la musica, ma anche l'impatto culturale che ha avuto negli anni ’80 e negli anni successivi, tanto da essere un album imprescindibile per chiunque voglia comprendere l'importanza di Prince nella storia della musica moderna.

"Purple Rain" ha avuto un enorme successo commerciale e critico, la sua influenza è riuscita ad estendersi nelle decadi successive, rafforzando Prince come una delle figure più importanti della musica pop e rock. "Purple Rain” ha trascorso 24 settimane al numero uno della “Billboard 200” ed è riuscito a vendere oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo. Non solo: ha vinto numerosi premi, tra cui un “Grammy” ed un “Oscar” per la migliore colonna sonora originale. Niente male, vero?

I miei brani preferiti sono: su tutte la più bella in assoluto ed una tra le mie canzoni preferite, "Purple Rain” (ascoltatevi la cover di Martin Miller & Mark Lettieri, semplicemente da brividi!!!). Vi cito anche "When Doves Cry” e l’open track Let's Go Crazy.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Let's Go Crazy – 4:39

2) Take Me with U – 3:58

3) The Beautiful Ones – 5:17

4) Computer Blue – 3:56

5) Darling Nikki – 4:13

6) When Doves Cry – 5:52

7) I Would Die 4 U – 2:49

8) Baby I'm a Star – 4:24

9) Purple Rain – 8:41

Durata: 44 minuti

Formazione:

Prince (voce, chitarra elettrica e acustica, piano, sintetizzatore, basso, batteria); Bobby Z. (batteria); Brown Mark (basso); Wendy Melvoin (chitarra elettrica); Lisa Coleman (sintetizzatore); Matt Fink (sintetizzatore); David Coleman (violoncello); Novi Novog (violino, viola) e Suzie Katayama (violoncello).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Purple Rain” ma anche di Prince e della sua musica.

Al prossimo riascolto…