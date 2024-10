Brusnengo, il Comune premia l’ex dipendente Gisella Sappino

Bella conclusione del Consiglio Comunale di Brusnengo di venerdì 11 ottobre, quando il Sindaco Fabrizio Bertolino e tutta l’Amministrazione, hanno consegnato una targa a Gisella Sappino, ex dipendente comunale in pensione dal 1 settembre.

Gisella Sappino è stata alle dipendenze del Comune di Brusnengo per 40 anni.

Sulle proprie pagine social, l’amministrazione ha ringraziato la donna:

“Gisella rimarrà nella storia come una dei pilastri del Comune, che ci ha sempre accolto con sorrisi e gentilezza. Vogliamo ringraziarla per tutti gli anni di glorioso servizio, competenza e responsabilità. Tanti sindaci e tante elezioni ha visto passare.. Goditi la meritata pensione cara Gisella! Tutti i Brusnenghesi ti saranno riconoscenti per i tuoi impeccabili anni di servizio”.