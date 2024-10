La staffetta della generosità in musica: a Città Studi il concerto benefico.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21.00, nell’auditorium di Città studi, ci sarà un nuovo concerto benefico del progetto “la staffetta della generosità biellese” a favore dell’alta tecnologia per l’ospedale di Biella, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo tempia, con vari eventi fino a dicembre 2024.

Il fil rouge della MUSICA, dopo il jazz e la musica corale dei precedenti eventi benefici, coinvolge ora medici e tecnici ospedalieri. Protagonisti della serata saranno infatti due gruppi musicali, formati per lo più da medici, che subito si sono messi a disposizione per dare il loro contributo per la raccolta fondi per l’ALTA TECNOLOGIA in Ospedale: la Compagnia della Borragine e Le medicazioni musicali.

Il Presidente dell’Associazione Amici dell’ospedale di Biella, dott. Leo Galligani, ringrazia tutti i medici musicisti ed i loro collaboratori che hanno sposato la causa del progetto “STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ BIELLESE PER L’ALTA TECNOLOGIA” (mantenimento robot chirurgico e Sala Ibrida) e aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale.

“La raccolta fondi per L’Alta Tecnologia con il mantenimento Robot chirurgico e attivazione Sala Ibrida -afferma il dott. Leo Galligani, presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biellab -, ha lo scopo di completare un progetto a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà più attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. La parola chiave è “INSIEME“, tutti insieme per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.

Un ringraziamento speciale a Città Studi per la collaborazione e il patrocinio.





Lo spettacolo è costituito da due parti.

Prima parte. Vede in scena LA COMPAGNIA DELLA BORRAGINE, coordinata dalla dott.ssa Paola Matera del CSM, fondata nel 2022 in quel di Biella, presenterà un repertorio dedicato a FABRIZIO DE ANDRE’. Il tributo a De Andrè è di sicuro il fiore all’occhiello della compagnia della Borragine. Uno spettacolo che regala agli appassionati le opere musicali di Fabrizio De Andrè, ben interpretate dalle voci di Paola Matera e di Federico Saccente. Ecco i musicisti che li accompagneranno sul palco:

Fabio Lamanna pianoforte – Pasquale Sanzò batteria – Andrea Bertieri chitarra – Ricardo Martinez violino – Simone Palma fisarmonica – Luigi Papale basso.

Seconda parte Vedrà in scena il gruppo de Le MEDICAZIONI MUSICALI, che presenta un repertorio swing/jazz di celebri brani italiani e internazionali (strumentali e cantati) riarrangiati ad hoc e rielaborati in maniera bislacca. Il genere spazia dalla musica da film (Nino Rota, Henry Mancini, Ennio Morricone) ai pezzi italiani anni '50 –‘60 (Natalino Otto, Gorni Kramer, Quartetto Cetra, Bruno Martino, Fred Buscaglione) sino ai cantautori italiani (Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Paolo Conte), con eccentriche e inaspettate incursioni che intrecciano la musica sudamericana ai Beatles. Il tutto naturalmente reinterpretato in modo stravagante e scherzoso, seguendo come filo conduttore la salute, la professione medica e le storie delle persone che si incontrano nei corridoi, negli ambulatori e nei reparti di un moderno ospedale.

Il gruppo è composto da:

Gianluca Averono – chirurgo otorinolaringoiatra - pianoforte e voce

Roberto Beccati - tecnico ingegneria clinica - mandolino e contrabbasso

Francesco Cossano - chirurgo vascolare - saxofoni

Giovanni Di Cintio – chirurgo otorinolaringoiatra - violino

Roberto Perinotti - chirurgo generale - bassotuba e voce

Diego Zublena - batteria

Tra la 1° e la 2° parte un intermezzo recitato con il dott. Mattia Pecchio.