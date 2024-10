Primo raduno del volontariato di Protezione Civile a Torino

Le volontarie e i volontari di tutto il Piemonte si incontreranno a Torino domenica 20 ottobre 2024 per il 1° Raduno del Volontariato di Protezione Civile.

I gruppi dei volontari di Protezione Civile del Piemonte il 20 ottobre sfileranno per le vie del centro di Torino nell’anno del 30° anniversario della grande alluvione che nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1994 colpì le province di Cuneo, Asti e Alessandria, sul Tanaro, e la zona di Vercelli sul Po, causando 68 vittime, decine di feriti e con circa 5500 persone evacuate. Si trattò della prima grande emergenza che coinvolse il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito nel 1992.

L’evento è organizzato dal Comitato 1° Raduno di Protezione Civile composto dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, ANPAS Comitato Regionale del Piemonte, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento delle Sezioni Piemontesi ANA, Corpo Volontari AIB Piemonte, Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Settore Protezione Civile Regione Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, ANCI Piemonte e UNCEM Delegazione Piemontese.

La sfilata delle volontarie e dei volontari partirà alle ore 10:00 da piazza Arbarello, percorrerà via Cernaia e via Pietro Micca per arrivare in piazza Castello dove, di fronte a via Roma, saranno esposti degli automezzi di Protezione Civile e verrà allestito un palco da cui uno speaker presenterà i vari gruppi di volontari; dopo un giro intorno a Palazzo Madama il corteo passerà davanti alla Prefettura per sciogliersi nei pressi della Piazzetta Reale.

In piazza Castello, davanti alla Prefettura, verranno predisposti i gazebo ed esposti ulteriori automezzi delle diverse organizzazioni di volontariato che compongono il Sistema di Protezione Civile del Piemonte per far conoscere alla cittadinanza, la storia e le attività dei volontari.

Programma

Ore 09:00 Piazza Arbarello ammassamento ed inquadramento dei volontari e delle volontarie di Protezione Civile

Ore 10:00 Partenza sfilata con percorso da via Cernaia verso via Pietro Micca

Ore 10:30 Arrivo dei primi volontari in piazza Castello

Ore 12:30 Conclusione della manifestazione