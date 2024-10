Rugby, al via la nuova stagione: Biella ospita Avezzano

Il campo dello Stadio del Rugby di Biella terrà a battesimo la prima giornata della nuova categoria per il gialloverdi di Benettin e Orlandi. Si giocherà alle 14, un orario insolito, soprattutto con l’ora legale ancora in corso, ma i primi ospiti arrivano da lontano e accettare la richiesta di anticipo è sembrato doveroso. Stiamo parlando dell’Avezzano Rugby, squadra abruzzese che ha giocato l’ultima stagione nel Girone 3, vinto da S.S. Lazio squadra vincente anche ai playoff che ora milita in A Elite, qualificandosi al terzo posto dietro a Cavalieri Prato Sesto. Storica squadra della provincia de L’Aquila, è conosciuta anche per aver dato i natali ovali al quarantaquattro volte Azzurro Giamba Venditti.

L’head coach Alberto Benettin: “Ci aspetta una sfida particolare perché come prima uscita di campionato, andiamo ad incontrare una squadra che non conosciamo perché proveniente da un altro girone. Sappiamo che lo scorso anno ha disputato un buon campionato e che si tratta di una squadra capace di lottare fino alla fine considerato che anche quando ha perso, lo ha sempre fatto di pochi punti. Sono molto aggressivi in difesa e dotati di un ottimo pack che ha realizzato numerose mete in maul. Si sono rinforzati, uno dei loro acquisti è il nostro ex Vaccaro, ma hanno preso anche un’apertura di esperienza proveniente dall’Elite, un giocatore tattico e molto intelligente, dal quale dovremo guardarci bene facendo molta attenziona al loro gioco al piede. Noi siamo tutti molto carichi. Un po’ emozionati per l’ingresso nella nuova categoria, e per tornare a giocare davanti al nostro pubblico che ci aspettiamo numeroso a sostenerci. Siamo motivati a fare il massimo”. Kick off alle ore 14.

Serie A girone 1. I giornata – 13.10.24. Unione Rugby Capitolina – Cavalieri Prato Sesto; Rugby Paese – Petrarca Rugby; Verona Rugby – Rugby Milano; Parabiago – Cus Torino; Biella Rugby – Avezzano Rugby.