Lutto in Valle Elvo per la morte di Eugenio Galante, era pittore e restauratore

Lutto in Valle Elvo per la morte di Eugenio Galante, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 87 anni. Pittore stimato e, a detta di molti, uomo di elevata moralità, era noto nella zona per aver restaurato alcune piccole chiese nei comuni di Zubiena e Sala Biellese.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Zubiena Riviera. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, alle 15.30 di domani, sabato 12 ottobre.