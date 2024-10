Biella, motociclista di 50 anni muore dopo pochi giorni dopo il ricovero

Dopo pochi giorni di ricovero in ospedale è morto a soli 50 anni. La Procura ha ordinato l'autopsia per delineare i contorni della vicenda.

Vittima Gianni Mercandino, biellese residente in Valle Elvo e molto noto in provincia, specialmente per la passione dei motori. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha gettato nel dolore la comunità biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo domenica scorsa a bordo della sua moto. Tornato a casa, però, si sarebbe sentito male.

In breve tempo, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dai familiari dove si sarebbe delineato un quadro clinico estremamente gravi che, nonostante le cure tempestive, ha portato alla sua morte dopo alcuni giorni.