Regione, nuovo passo in avanti della città dell’aerospazio

Su iniziativa dell’Assessore Andrea Tronzano e con il pieno accordo dei maggiori Stakeholders che partecipano allo sviluppo della Città dell’Aerospazio, è stato costituito lo Scientific Advisory Board (S.A.B) presso la sede della Regione Piemonte

Due sono gli scopi principali affidati al nuovo Board: Definizione condivisa delle principali linee tecnologiche di Ricerca, Sviluppo e Applicazione Aerospaziale valorizzando tutte le grandi competenze già presenti sul territorio a partire dalle Realtà accademiche e dalle grandi aziende come Leonardo, Thales Alenia Space e Avio Aero fino a coinvolgere la fitta rete qualificata di PMI e Start Up’s nonché le nuove frontiere applicative grazie al Centro Nazionale per l’intelligenza Artificiale recentemente istituito a Torino.

Costituzione di un polo scientifico aerospaziale di riferimento a livello nazionale , europeo e internazionale capace di individuare collaborazioni con i pricipali Centri di Ricerca Applicata a livello mondiale, incrementando così l’attrattiva della Città dell’Aerospazio come sede ideale per nuove aziende nazionali ed estere.

L’ing. Massimo Comparini, da poco nominato Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo e Presidente del Consiglio di Amministrazione della multinazionale Thales Alenia Space sarà il Presidente del nuovo Advisory Board che si avvarrà del prezioso contributo del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati quale Vicepresidente e della collaborazione del Distretto Aerospaziale Piemontese. Fanno inoltre parte dello Scientific Advisory , apportando ciascuno grandi competenze ed esperienze: Marco Zoff Managing Director della Divisione Velivoli di Leonardo; Fabio Pamolli Presidente di AI4Industry, Marco Gay Presidente Ui Torino, Fabrizio Cellino Presidente Api Torino; Walter Cugno Vice Presidente Exploration and Science Domain, Fulvia Quagliotti Presidente Dap, Vincenzo Giorgio Amministratore Delegato Altec, Giovanni Bertolone Advisor Settore Aerospaziale Regione Piemonte.

“Ringrazio di cuore il Presidente Comparini e tutti i membri del Board – commenta l’assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano - per l’immediata ed entusiasta adesione alla mia proposta, che permetterà di consolidare le linee guida tecnologiche della Città dell’Aerospazio in parallelo con le iniziative in atto di costruzione della Sede in Corso Marche. Un ulteriore e importante passo in avanti”.