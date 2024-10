Pro Loco di Rosazza, Circolo UNPLI: si evolve il Ritrovo Famiglie “Dopolavoro”

Con grande piacere annunciamo la costituzione del Circolo UNPLI Pro Loco Rosazza Ritrovo Famigliare, conosciuto da tutta la comunità, rosazzesi e non, come "Dopolavoro". Questo spazio rappresenta un punto di riferimento primario per la nostra comunità, permeato di storia e tradizione. Al suo interno si respira l’identità culturale del nostro paese e l'attaccamento alle nostre radici.

La costruzione dell’edificio risale al novembre 1880, quando, su impulso del nostro illustre Senatore Federico Rosazza, furono demolite la vecchia chiesa e la casa parrocchiale per fare spazio a una struttura multifunzionale. L'edificio, per volontà del Senatore, fu destinato a ospitare il municipio, le abitazioni del medico e del segretario comunale, l'ufficio postale e la sede della società cooperativa locale.

Oggi, a distanza di oltre un secolo, l’evoluzione normativa ha imposto una riorganizzazione del cosiddetto "terzo settore", obbligando molte associazioni a trasformarsi in APS (Associazione di Promozione Sociale). Grazie alla stretta collaborazione tra i Consigli di Amministrazione della Pro Loco Rosazza e del Ritrovo Famigliare, siamo riusciti a formalizzare un accordo che unisce entrambe le realtà sotto un’unica identità, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia programmatica e amministrativa. È quindi importante sottolineare che, pur essendo unite, Pro Loco Rosazza e Circolo UNPLI Ritrovo Famigliare restano entità distinte. Per tale ragione, chi desidera frequentare i locali dovrà obbligatoriamente associarsi sia alla Pro Loco Rosazza che al Circolo UNPLI Ritrovo Famigliare.

Pro Loco Rosazza ha recentemente partecipato con successo ad un bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ottenendo risorse fondamentali per il finanziamento dei lavori di adeguamento e messa a norma dei locali sede del Circolo.

Le iniziative del Circolo UNPLI Ritrovo Famigliare andranno ad arricchire il già vivace panorama di attività che da anni sostiene il nostro territorio e promuove il turismo locale. Nei mesi invernali, il Circolo si trasformerà in un luogo d’incontro accogliente e dinamico, sempre aperto e disponibile per tutti i soci