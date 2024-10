I Vigili del Fuoco di Biella in addestramento in ambiente Speleo Alpino Fluviale FOTO

Nella mattinata di oggi, 11 ottobre, il personale specialista SAF (Soccorso Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Biella ha eseguito un addestramento con attrezzature specifiche per il soccorso in montagna. La montagna è da sempre oggetto di attenzione per via, a volte, della sua pericolosità.

I Vigili del Fuoco hanno simulato interventi che richiedono complesse manovre di soccorso e recupero, con l’obiettivo di mantenere il livello competenza acquisito.