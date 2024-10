Strona, chiude l'ufficio postale per lavori. Sindaco: “In arrivo nuovi servizi con il progetto Polis”

Chiude l'ufficio postale di Strona dal prossimo 14 ottobre al 24 per consentire tutta una serie di lavori di ristrutturazione.

A darne notizia il sindaco Davide Cappio: “Sono propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis, già delineato nei mesi scorsi da Poste Italiane e attivo in diversi comuni. In questo caso, siamo nella prima fase con la posa di arredi rinnovati e l'installazione di nuovi servizi digitali. Successivamente verrà impiantato il servizio Postamat. Salvo imprevisti, per tutto il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali dei paesi confinanti”.