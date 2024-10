Pettinengo, lavori su strade e parcheggi: in arrivo una nuova aula didattica all’aperto per le scuole

La giunta comunale di Pettinengo, nell’ambito delle previsioni generali di riqualificazione del territorio urbano, ha ritenuto di provvedere ad eseguire interventi di riqualificazione di alcune aree stradali del territorio comunale e altre zone urbane che versano in cattivo stato di utilizzo o necessitano di sistemazione urgente. Inoltre si rende necessario migliorare la fruibilità dell’area scolastica pertinenziale, disponendo la sistemazione di un’area pavimentata al fine di realizzare uno spazio pulito, accessibile e utilizzabile per l’educazione scolastica all’aperto. Per tale finalità si intende utilizzare una porzione del terrapieno esistente di fronte alle scuole, già adibito ad attività scolastiche degli alunni.

Il sindaco Blumetti commenta: “Tali interventi erano stati annunciati durante la seduta di insediamento del Consiglio Comunale, alla fine del mese di giugno. Oltre alle nuove aree parcheggio sulla Sp200 ed in via Italia, si prevede il ripristino delle bitumature nella strada di accesso all’area picnic di Selve Marcone, in via Gavasso e accanto alla palestra comunale in prossimità dell’accesso alle scuole”.

Per il primo cittadino è fondamentale “investire nella formazione e nell'istruzione dei giovani, garantendo servizi educativi di qualità e promuovendo progetti culturali e didattici. La nuova aula didattica all’aperto, che potrà essere utilizzata a partire dalla primavera del 2025, è un grande valore aggiunto per le nostre scuole. Le proposte di didattica all’aperto nascono da un’idea di scuola capace di mettere al centro la qualità della vita dei bambini, delle bambine e degli insegnanti, senza dimenticare la qualità degli apprendimenti. Grazie a questo approccio è possibile mettere al centro l’apprendimento con esperienze autentiche, tridimensionali, significative. Praticare un’educazione attiva all’aperto consente a educatori e insegnanti di innovare la propria professionalità, di rendere i confini disciplinari permeabili e di concorrere a dare corpo a quel benessere che consente a tutti di stare a scuola con piacere, così come dovrebbe essere”.

In sintesi: approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria delle aree urbane, con la riqualificazione di due aree parcheggio, il rifacimento di alcuni tratti di strada e una nuova aula didattica all’aperto per le scuole per un costo complessivo di 94.500 euro.