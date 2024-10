Ritmica, oro per Sapino-Sgueglia-Pavanetto: argento e bronzo per Bravaccino

Si è disputata a Saluzzo la seconda prova del campionato regionale individuale Gold di ginnastica Ritmica FGI. Giulia Sapino si conferma al primo posto nel campionato di Categoria (somma dei quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro) che bissa il risultato della prima prova e si laurea campionessa regionale fra le junior 3 (anno 2009), con ampio distacco dalle altre ginnaste in gara.

Nel campionato di specialità (classifica per ogni attrezzo) Noemi Sgueglia, impegnata nelle junior 2 (anno 2010) domina la prova alle clavette ed ottiene il titolo regionale, mentre alla palla è d’argento così come nella classifica finale del campionato. In gara fra le junior 1 (anno 2011) Elena Pavanetto che bissa l’oro della prima prova al nastro ed ottiene il titolo regionale, nel secondo attrezzo portato in gara, la palla, è d’argento in questa prova e nella classifica complessiva; mentre Ginevra Bravaccino, sempre fra le Junior 1, al termine delle due prove, risulta al secondo posto nelle clavette ed al terzo al cerchio.

Le ginnaste sono state accompagnate in gara da Arianna Prete e Mariia Nikitchuk, soddisfatte della prova delle loro assistite ed ora impegnate nella preparazione delle stesse in previsione della prova interregionale, a cui risultano ammesse esclusivamente le prime quattro classificate di ogni categoria nel regionale, prevista fra alcune settimane in Lombardia. Per Giulia Sapino invece, ammissione diretta alla finale nazionale del campionato Gold individuale J/S che si disputerà a Campobasso a metà novembre.