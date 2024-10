Golf, super Bucino nella Coppa Commissione Sportiva

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la gara di tabellone Coppa Commissione Sportiva (18 buche 1a cat. Medal, 2a/3a Maximum score). Numerosi i partecipanti e altrettanto i premi speciali con 6 nearest to the pin in tutti i par 3 del percorso e 2 nearest secondo shot. La vittoria, con un super score di 63 (-5 sul par del campo), è andata a Simone Bucino che ha conquistato il Trofeo dedicato alla memoria di Alberto Tolu, per anni Presidente della Commissione.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 63, 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 65, 2° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 66. 3° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 66. 2a categoria: 1° Netto Giulio Piacco Cavaglià 60, 2° Netto Stefano Valle Primule 62, 3° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 65. 3a categoria: 1° Netto Enrico Zodio Bogogno 63, 2° Netto Antonella Perona Cavaglià 65, 3° Netto Grazia Borio Cavaglià 67. 1° Ladies Silvia Malinverni Cavaglià 68. 1° Seniores Federico Molina Crema 67.Nearest to the pin. Buca 2 masc. Simone Bucino m. 2,07. Buca 3 femminile 2° shot Nicole Zanetti m. 2,56. Buca 6 femminile Casalino Raffaella m. 1,29. Buca 9 maschile Bucino Simone m. 1,37. Buca 10 femminile Perona Antonella m. 3,06. Buca 12 femminile Villa Donatella m. 1,67. Buca 15 femminile Baldi Rosario m. 1,99. Buca 18 2° shot Bucino Simone m. 0,93.

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il classico appuntamento autunnale Trofeo Tenuta Castello & BM Flooring by Bertolino Moquettes (18 buche Stableford 3 categorie). Ottimi i punteggi dei migliori a cui sono andate delle splendide sacche da golf. Da segnalare lo score lordo del vincitore Filippo Peretti Cucchi 4 sotto il par del campo.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià punti 40, 1° Netto Antonio Petrini Crema 39, 2° Netto Maurizio Iezza Cavaglià 35, 3° Netto Massimo Stesina Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Massimo Bagatti Crema 43, 2° Netto Maria Francesca Invernizzi Tenuta Castello 41, 3° Netto Alberto Garziero Tenuta Castello 38. 3a categoria: 1° Netto Roberto Pero Tenuta Castello 46, 2° Netto Gianni Feo Cavaglià 41, 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 38. 1° Seniores Andrea Ricca Barberis Sanremo Ulivi 38.