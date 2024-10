Giornata Mondiale Alimentazione: L'importanza del cibo per proteggere le future generazioni nel mondo

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione - celebrata ogni anno il 16 ottobre - rappresenta una ricorrenza indispensabile per riflettere sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, congiungendo questa necessità a progetti ed obiettivi sostenibili per il Pianeta. Promossa dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), la Giornata Mondiale dell'Alimentazione non solo mette in luce i problemi legati alla fame nel mondo, ma promuove altresì la consapevolezza dell’educazione alimentare come pratica quotidiana e l'accesso al cibo di qualità per tutti. Un’alimentazione sana è fondamentale per la salute, lo sviluppo ed il benessere psicofisico di ogni individuo. Molti studi sulle abitudini alimentari confermano infatti la stretta corrispondenza tra corrette abitudini a tavola ed un equilibrio psicofisico ottimale. Il cibo non è quindi solo una necessità biologica, ma anche un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalla loro condizione socioeconomica.

Mangiare correttamente è il pilastro di una sana crescita per le future generazioni, per mantenere la salute degli adulti e per conservare al meglio la salute e l'invecchiamento degli anziani. Tuttavia, ancora milioni di persone in tutto il mondo - soprattutto nei paesi con forti squilibri e tensioni sociali, guerre e povertà - non hanno accesso a cibo ed acqua sufficiente a coprire il loro fabbisogno giornaliero. Questo problema è particolarmente grave per i bambini e le bambine che vivono in questi contesti, più vulnerabili alle conseguenze della malnutrizione.

IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE

L'educazione alimentare gioca un ruolo cruciale nel garantire che tutti abbiano accesso ad un'alimentazione sana e bilanciata, specialmente i più piccoli. Insegnare e spiegare alle persone - sin dalla giovane età - la centralità di una dieta equilibrata, fatta di buone abitudini e di scelte alimentari consapevoli, può fare una grande differenza nel medio e lungo termine. Numerosi fattori impediscono a molte persone nel mondo (soprattutto ai bambini), di avere accesso a cibo di qualità in quantità sufficienti. Tra questi, non possiamo non citare la povertà, la mancanza di infrastrutture adeguate, le disuguaglianze sociali ed economiche e le crisi ambientali.

Per superare tali ostacoli, è quindi fondamentale un impegno congiunto e coeso delle istituzioni (nazionali e sovrannazionali), delle organizzazioni non governative e della società civile. Alcuni risultati possono arrivare da iniziative politiche e pubbliche tese a promuovere e garantire un accesso al cibo sano e sostenibile per tutti. Altri piccoli successi invece dall’educazione nelle scuole, insegnando ai bambini l'importanza di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Quello che però forse più di tutti può fare la grande differenza in questa battaglia, lo fanno i comportamenti individuali. Essere altruisti ed aiutare chi è più in difficoltà di fronte a questa minaccia globale, è forse l’azione più concreta per sconfiggere la fame nel mondo.

L’IMPEGNO DEL TERZO SETTORE E DELLE ISTITUZIONI SOVRANNAZIONALI

Il terzo settore e le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale nel proteggere i diritti alimentari delle persone, specialmente dei più vulnerabili. WeWorld ad esempio, è un'organizzazione non governativa italiana che opera con le istituzioni in diverse parti del mondo (Italia compresa) e che - attraverso il sostegno a distanza – promuove progetti che garantiscono a chi ne ha più bisogno il diritto ad un’alimentazione corretta e ad un'istruzione adeguata. WeWorld è in prima linea per sostenere e riportare al centro chiunque sia ai margini geografici e sociali, in modo tale da farlo o farla diventare protagonista del proprio cambiamento. Grazie a donazioni regolari, il sostegno a distanza di WeWorld consente di ridare dignità e cambiare il futuro già segnato di tanti bambini e bambine in età scolare e prescolare che, senza avere colpa, si trovano già senza speranza. Attraverso il sostegno a distanza, WeWorld garantisce tutto il ciclo primario di istruzione (dove i bambini e le bambine imparano la lingua nazionale, a contare, a leggere e scrivere), viene dato un pasto caldo quotidiano, acqua pulita ed assistenza sanitaria; tre pilastri fondamentali per garantire loro una crescita in salute ed uno sviluppo psicofisico adeguato. Se vuoi saperne di più su cosa fa WeWorld e sui loro progetti, ti invitiamo a leggere il loro blog e conoscere meglio come funziona il sostegno a distanza in questa pagina specifica. Come anticipato prima, ogni azione concreta individuale è sinonimo di un grande passo in avanti e maturità nel combattere ed eliminare qualsiasi ingiustizia, compreso il problema della malnutrizione e della fame nel mondo.

PROMOZIONE AD ABITUDINI ALIMENTARI SANE E PROCESSI AMBIENTALI SOSTENIBILI

Sia genitori che educatori (scolastici e non) hanno un ruolo chiave nel promuovere abitudini alimentari sane nei bambini fin dalla loro tenera età. Incoraggiare a queste consuetudini ed uno stile di vita sano è fondamentale per migliorare la qualità della vita ed evitare malattie prevenibili come il diabete, l’obesità, oppure problematiche legate ai fegato, i reni etc.. Questa sfida richiede uno sforzo combinato da parte delle famiglie, delle istituzioni educative e della società nel suo complesso. Attraverso l'educazione e la sensibilizzazione possiamo influenzare positivamente le generazioni future affinché scelgano una qualità di vita più salutare e sostenibile.

Anche le scelte alimentari ecosostenibili sono essenziali per garantire un futuro alimentare sicuro per le prossime generazioni e per preservare l'ambiente. Adottare pratiche agricole sostenibili, ridurre gli sprechi alimentari e preferire prodotti locali e stagionali a quelli confezionati sono azioni che possono fare una grande differenza sul paniere dei beni di consumo e sulla scelta dei prodotti. Un esempio sostanziale parte altresì dalla filiera alimentare, optando per pratiche agricole sostenibili e la preferenza dell’agricoltura biologica, passando per la riduzione degli sprechi alimentari (a livello domestico e industriale). Un'alimentazione sostenibile dunque, non solo garantisce un futuro alimentare sicuro, ma contribuisce anche alla conservazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla protezione della biodiversità.

TRE PICCOLE CONCLUSIONI SULLA GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

Garantire un'educazione alimentare efficace e promuovere scelte alimentari sostenibili sono azioni fondamentali per proteggere le future generazioni e il benessere di tutti. La Giornata Mondiale dell'Alimentazione ci ricorda l'importanza di un impegno collettivo in questa direzione. Sostenere organizzazioni come WeWorld può fare una grande differenza nella vita di molti bambini, assicurando loro non solo cibo e istruzione, ma anche un futuro migliore fatto di scelte e non di costrizioni. Invitiamo tutti a riflettere sulle proprie scelte alimentari ed a contribuire - nel proprio piccolo e quotidiano - ad un mondo più sano e sostenibile.