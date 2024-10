Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 11, 12 e 13 ottobre

venerdì 11

- Sagliano, frazione Casale, sagra del Fungo al ristorante Biancaneve

- Cossato, ore 17 inaugurazione nuovi uffici comunali

- Biella, "Io cammino" progetto Fondo Edo Tempia

- Biella, Storie di Piazza spettacolo

- Biella, “Dialoghi con la modernità” della CGIL.

- Biella, presentazione ufficiale del Logo dell’Adunata Nazionale Alpini Biella 2025, evento che si terrà alle ore 10 presso il Circolo Sociale di Biella

- Ponderano, tisane letterarie ore 21 con Giulio Pavignano sala conferenze

sabato 12

- Biella, alle 21, sempre nella Chiesa di San Filippo, l’ensemble “Psallite Deo”,

- Candelo, fumetti al Ricetto

- Biella, Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione

- Roppolo, al castello Souvenirs ore 18 concerto

- Oropa, concerto d'organo

- Soprana, Turno di Notte spettacolo Teatrando

- Biella, Santa Messa in Duomo per la memoria liturgica del beato Carlo Acutis

- Biella, Storie di Piazza spettacolo

- Valdilana, “4 passi e 1 boccone”

- Sagliano, cena della paella con gli Alpini

- Biella, 32° Circuito Città di Biella nel centro storico di Biella, sul Classico circuito, Via Duomo, Via Marconi, Via Crosa, Via Palazzo di Giustizia, via Vescovado, via Seminari con partenza e arrivo in piazza Duomo.

- Borriana, festa San Supplizio, concerto ore 17 colonne sonore Piazzolla e Morricone, alle 16 sfilata maschere nazionali presso cortile parrocchiale

- Salussola, fraz, Arro, festa del nuovo raccolto, ore 10,30 esperienza con realtà virtuale, ore 10 mercato agricolo, 14,30 tutti a vedere la mietitura, pranzo, cena, pedalata nelle risaie

- Portula, cena del cavolo ore 19,30 presso il salone dell'asilo infantile

- Biella, I Faggi presentazione Stratos

- Zubiena, Esperienza Harry Potter Pomeridiana

- Oasi Zegna, Trekking Itinerante lungo il Sentiero di Fra Dolcino

- Biella, “Ben rivà an Riva - Festa Patronale di S. Cassiano” ore 21 concerto coro Genzianella, Corale Città di Acqui Terme, Coro Ciclamino di Marano Vicentino.

- Tavigliano, presso la Sala Operaia di Piazza Don Colombo, a Tavigliano, una serata di diapositive dal titolo Visione di Viaggi.

-Masserano, GIORNATE FAI D'AUTUNNO visite guidate a Palazzo dei Principi, la Chiesa di San Teonesto e il Borgo Antico per concludersi a Rongio Camillo con il suo straordinario Parco di Scultura.

- Casa Zegna, giornate Fai d'autunno

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. Provinciale Rosazza Oropa, Aperture straordinarie, il Giardino on-demand

- Valle Mosso, spettacolo teatrale

- Biella, Le parole Fucsia a Spazio Hydro

- Masserano, ore 21 omaggio a De Andrè a Teatro Levre de Cuppi

domenica 13

- Candelo, fumetti al Ricetto

- Sordevolo, fiera autunnale, esposizione campanacci, al pomeriggio giochi per i bimbi

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. Provinciale Rosazza Oropa, Aperture straordinarie, il Giardino on-demand

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Biella, Le parole Fucsia a Spazio Hydro

- Biella, via G. Arnulfo 15/a, Mostra documentaria Carte di cantiere. L'edilizia biellese del Novecento raccontata dall'Archivio Tarabbo

-Zubiena, Esperienza Harry Potter

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Oasi Zegna, Trekking Itinerante lungo il Sentiero di Fra Dolcino

- Vigliano, Pedali e Passione, evento organizzato da ASD Active Cycling Team

- Soprana, Turno di Notte spettacolo Teatrando

- Biella, “Ben rivà an Riva - Festa Patronale di S. Cassiano”, esposizione mezzi, Santa Messa, distribuzione panissa, dalle 14,30 giochi di una volta e Pompieropoli, dalle 16 nutellata dalle 17,30 street art. Volontari della Protezione Civile di presentano

- Biella, Domenica di carta, l’appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi statali aprono straordinariamente per una giornata speciale e gratuita di visite guidate, eventi e incontri.

- Borriana, festa San Supplizio, Santa Messa presieduta da Don Andrea, dalle 16 distribuzione castagne

- Biella, Storie di Piazza spettacolo

- Gaglianico, 51° Giro delle Cascine, km 10 – 5

- Casa Zegna, giornate Fai d'autunno

- Biella, Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione

- Valdilana, 74° Giornata nazionale per le Vittime del lavoro

- Ternengo, festa della lana, 10:30 Apertura del mercatino di prodotti artigianali, 11:00 Inaugurazione della 22 edizione con presentazione dell'ultima opera d'arte realizzata dalla Scuola di maglieria della Pro Loco, Ore 12:00 Intermezzo gastronomico, Ore 14:30 Tosatura

- Oropa, camminata Bi-Nepal in ricordo di Martino Borrione partenza 8,30 da piazzale funivie

- Occhieppo Superiore, Trail del Cep ed Dzora

- Oropa, mercatino delle bici dalle 10,30

- Biella, inaugurazione nuova sede in Biella - Via Quintino Sella 51

- Traversella, castagnata parrocchia Santa Maria Assunta e San Quirico Chiavazza

-Masserano, GIORNATE FAI D'AUTUNNO visite guidate a Palazzo dei Principi, la Chiesa di San Teonesto e il Borgo Antico per concludersi a Rongio Camillo con il suo straordinario Parco di Scultura.

MOSTRE

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Biella, (s)Confini - Mostra personale di Emmanuela Zavattaro,28 settembre - 27 ottobre 2024 alloSpazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14).Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00. Ingresso libero