Riscaldarsi con la legna cosa c'è da sapere, un incontro ad Andorno

Riscaldarsi con la legna cosa c'è da sapere. E' il tema dell' incontro ad Adorno in calendario giovedì 24 OTTOBRE 2024, orario 18,00-19,30 presso la sede dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch, Via B. Galliari n. 50.

Nell’ambito del progetto regionale di sensibilizzazione sulla filiera corta bosco-legno-energia, sono previsti incontri tecnici informativi per condividere le conoscenze essenziali sulla gestione sostenibile delle foreste, sull’importanza della qualità della legna da usare per scaldarsi, sulla corretta raccolta, essiccazione, conservazione e combustione, sulle norme per il lavoro in bosco, sull’evoluzione tecnologica dei generatori, sui contributi per la sostituzione delle vecchie stufe. Perché usare la legna in modo responsabile conviene a tutti.

L'evento è organizzato da Unione Montana Valle del Cervo e Comune di Tollegno in collaborazione con Ipla.