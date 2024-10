Nel fine settimana a Biella la festa delle Parole Fucsia

Ormai alla quarta edizione, la festa delle Parole Fucsia sceglie corpi come parola guida per il weekend del 12 e 13 ottobre.

Una serie di appuntamenti per ragionare sull’idea che i corpi sono davvero perfetti quando sono liberi; perché la perfezione sta proprio nella meraviglia dell'unicità, nella liberazione personale da dogmi, imposizioni e sguardi, che diventano delle gabbie dentro cui si sta strettə.

“Gabbie in cui non vogliamo più stare. Gabbie che vogliamo decostruire, insieme”. In una società e in una cultura che distingue per emarginare, le Parole Fucsia invitano invece a conoscere non per esprimere un giudizio, ma per dar voce ad ogni vissuto, per riconoscere a ciascun corpo la sua inderogabile legittimità: corpi grassi, corpi disabili, corpi nudi, corpi trans, corpi magri, corpi cyborg, corpi razzializzati. Corpi flosci e stanchi, corpi che sono forme e sostanze, pelle e confine. Parliamo di corpi diversi. Di anti_corpi secondo la società capitalista, patriarcale e della performance. È da questi presupposti che si dirama un programma denso e vitale che riempirà gli ambienti di Spazio Hydro (via Cernaia 46, Biella), il weekend del 12 e 13 ottobre, dove sarà anche allestito uno spazio bimbə per rendere gli appuntamenti il più possibile accessibili.

Si inizia sabato pomeriggio alle 14.30 con la sessione di laboratori sul consenso e dove il corpo sarà al centro di esperienze sensoriali e conoscitive. Sempre durante il pomeriggio prenderà vita un’azione artistica che vedrà il vincitore o la vincitrice della Call for Artist nata per l’occasione, creare dal vivo la propria opera d’arte. Contemporaneamente sarà allestita una mostra di opere d’arte dei/delle partecipanti non vincitori. È però sabato dalle 21.30 che questa due giorni di riappropriazione e autodeterminazione vedrà l’apice della festa: la serata sarà aperta da Sara Formicola con “Effimera”, una performance di danza per riflettere sul carico mentale (e non solo) che le donne vivono ogni giorno. Seguirà lo spettacolo“la Lobby gay” tratto dallo spettacolo Komorebi, della stand up comedian Giorgia Mazzuccato, mentre a trasportare il pubblico nello spazio della musica sarà il dj set del duo Las Minettas.

Domenica si riprende alle 12.30 con un pranzo sociale e relazionale, che vede il cibo come connessione con noi stessə e con gli altrə, e la tavola come luogo del confronto, della conoscenza e dello stare bene condiviso (si consiglia la prenotazione_ pranzo a offerta libera). Alle 15.30, infine, le Parole Fucsia arricchiranno il loro omonimo podcast (disponibile su Spotify e Spreaker) registrando una puntata live con quattro ospiti speciali e l’accompagnamento musicale curato, come sempre, da Marella Motta.

A scambiare spunti e intessere riflessioni e chiacchiere intorno al tema anti_corpi ci saranno Antonia Caruso, autrice, editrice, attivista trans/femminista, Lara Lago, giornalista scrittrice e attivista contro la grassofobia, Ngoye Ndiaye, giurista, scrittrice e divulgatrice antirazzista e Slavina, educatrice sessuale, attivista postporno e narratrice eccentrica.

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi al pranzo si può contattare il collettivo via email all’indirizzo leparolefucsia@gmail.com, telefonicamente al 3357764387 (Cristiana), al 3409680967 (Elisabetta) o sui nostri canali social.