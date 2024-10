Banca Sella è prima in Italia ed Europa ad utilizzare QR Code per persone non vedenti e ipovedenti

Banca Sella è il primo istituto di credito in Italia e in Europa ad adottare TQ Braille, un innovativo dispositivo di individuazione tattile sviluppato dall’azienda piemontese Arti Grafiche Parini che, grazie ad un QR Code, rende accessibili dati e informazioni su prodotti, servizi e altre iniziative alle persone cieche e ipovedenti.

A partire da ottobre, infatti, Banca Sella include nei materiali in formato cartaceo compatibili con la tecnologia TQ Braille (patrocinata da UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), come ad esempio supporti informativi e di comunicazione, una cornice punzonata in carattere Braille che permette di localizzare un QR code.

Questo codice reindirizza ad una pagina web o documento accessibile tramite sistemi di screen reader, come VoiceOver di iOS e TalkBack di Android, in grado di leggere e riprodurre in audio i contenuti, permettendo così alle persone con menomazioni visive di informarsi in modo indipendente su prodotti, servizi e altre iniziative della banca e di poter effettuare scelte e decisioni più consapevoli.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ci sono all’incirca 2 milioni di persone cieche e ipovedenti in Italia, corrispondenti al 3,3% della popolazione, e quasi 30 milioni in tutta Europa pari al 4,1% del totale della popolazione. L'introduzione di TQ Braille è in linea con il nuovo piano strategico del gruppo Sella “Make an impact” che mira a generare un impatto positivo, in termini di inclusività, sostenibilità e attenzione al cliente.