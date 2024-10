"Voce e Musica" a Palazzo Gromo Losa per Giornata Mondiale delll'Alzheimer, Katia Ricciarelli: "Ci vogliono fatti" FOTO e VIDEo Mattia Baù per newsbiella.it

"Vi racconto di me, ditemi di voi".

Ieri mercoledì 9 ottobre a Palazzo Gromo Losa a Biella, la cantante lirica, protagonista del docufilm del regista Flavio Pagano "In principio era il canto", Katia Ricciarelli, è stata ospite dell'evento organizzato dal Cerino Zegna in collaborazione con il Club Lions Bugella Civitas e la Fondazione CRB, all’interno della ricorrenza per la Giornata mondiale della malattia di Alzheimer.

"Sono battaglie lunghe - ha commentato Katia Ricciarelli - è c'è da soffrire a vedere i propri cari così, che è come se non ci fossero".

"Quest'anno abbiamo pensato di celebrare la giornata mondiale dell'Alzheimer in modo diverso - ha spiegato Nicoletta Scagliotti, Presidente della Fondazione Cerino Zegna - . Abbiamo scelto di parlare di queste patologie con la musica, con questo linguaggio universale e di questo ringraziamo il nostro amico Flavio Pagano che ci ha proposto questa serata con Katia Ricciarelli".