Stagione teatrale “Biella in scena” 2024-2025, Gentile: "Il teatro è un'occasione privilegiata di crescita culturale", FOTO

Stagione teatrale “Biella in scena” 2024-2025, Gentile: "Il teatro è un'occasione privilegiata di crescita culturale"

Martedì 8 ottobre, nella prestigiosa sala principale di Palazzo Ferrero al Piazzo, è stata presentata la stagione teatrale “Biella in scena” 2024-2025 che si svolgerà presso il Cinema-Teatro Odeon grazie al puntuale supporto del Comune di Biella.

L’incontro serale si è aperto con il saluto del Sindaco della Città di Biella, Marzio Olivero, che ha ringraziato il numeroso pubblico presente con l’auspicio di poter offrire anche quest’anno un cartellone di spettacoli variegati e di qualità per tutti i gusti.

È quindi intervenuta Sara Gentile, Vicesindaco e assessore alla Cultura, che ha sottolineato l’importanza di andare a teatro come occasione privilegiata di crescita culturale e momento di vita sociale dove il rapporto empatico con le vicende del palcoscenico è scintilla per un benefico sguardo interiore. Sara Gentile ha quindi ricordato l’impegno della giunta Olivero per rendere quanto prima agibile il Teatro Sociale di piazza Martiri nel quale, tra l’altro, si è proceduto al recupero della grande scenografia storica raffigurante Pietro Micca, tutt’oggi nelle mani di abili restauratori. Proprio su tale rappresentazione scenografica si è soffermata l’assessore, ricordando a tuti gli appassionati di teatro che attraverso lo strumento dell’Art Bonus è possibile compartecipare economicamente al restauro stesso fruendo di vantaggiosi benefici fiscali.

Entrando nello specifico del calendario degli spettacoli, Rita Ballarati del Contato del Canavese ha messo in luce una rassegna davvero ricca di attori famosi ed affermate compagnie teatrali che a Biella tornano sempre volentieri, come pure di volti nuovi che si stanno affermando in ambito teatrale e musicale.