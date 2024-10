Dal Nord Ovest - Soccorso un bovino in Val Cavaione

Nelle scorse ore, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e quelle dei volontari di Alagna, con il personale via terra in collaborazione con il reparto volo di Torino, insieme ai proprietari, sono intervenute in Val Cavaione, nel comune di Rossa, per il recupero di un vitello che era impossibilitato al movimento.

A seguito di difficoltà dovute a avversità meteorologiche, si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il recupero del bovino da parte delle squadre con il Drago 61, in collaborazione con il veterinario che ha verificato le condizioni di salute e lo hanno elitrasportato a valle in zona sicura.