Maltempo, piante sulla strada a Strona e Valdilana: in azione i Vigili del Fuoco

Interventi dei Vigili del Fuoco a Strona e Valdilana per una serie di piante cadute in mezzo alla strada a causa delle intense piogge della serata. Una volta sul posto, le squadre hanno rimosso gli alberi e messo in sicurezza le arterie stradali.