È andata completamente distrutta la roulotte che, per cause da accertare, è stata avvolta dalle fiamme. È successo ieri sera, poco prima delle 21, a Cossato.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dal rogo. In corso gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio.